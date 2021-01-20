Кокорину предложили контракт в Италии

Итальянский клуб «Фиорентина» предложил контракт российскому нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter-аккаунте.

«Фиорентина» предложила за форварда 4,5 миллиона евро. Речь идет о трехлетнем соглашении. Другие детали не уточняются.

3 января сообщалось, что Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Спартак». Информация не подтвердилась.

21 декабря 2020-го стало известно, что футболист может вернуться в «Сочи» в зимнее трансферное окно. При этом речь шла о возможном арендном соглашении.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан» (43 очка).