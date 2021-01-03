Стало известно о возможной смене Кокориным клуба

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может сменить клуб. Об этом стало известно порталу «Чемпионат.com».

Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера полузащитника Матиаса Норманна в московскую команду. «Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых», — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом «Спорт-Экспресс», напротив, утверждает, что «Ростов» намерен продать Норманна в Английскую премьер-лигу и подписание Кокорина не рассматривает.

30 декабря ветеран «Спартака» Евгений Ловчев предложил выпороть Кокорина ремнем. По его мнению, это поможет нападающему поумнеть. Ловчев добавил, что Кокорин умеет играть в футбол, но по каким-то причинам не показывает этого.

21 декабря сообщалось, что Кокорин может вернуться в «Сочи» в зимнее трансферное окно. При этом речь шла о возможном арендном соглашении.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.