Главный тренер «Сочи» оценил возможность возвращения Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил вероятность возвращения в команду форварда Александра Кокорина. Об этом он рассказал в эфире радио «Маяк».

Специалист отметил, что в зимнее трансферное окно клуб будет искать возможности подписать контракты со свободными агентами и «быстренько взять то, что плохо лежит». Тренер добавил, что сочинцы заинтересованы в Кокорине, но в случае с ним речь будет идти об арендном соглашении.

В августе этого года Кокорин присоединился к «Спартаку» в статусе свободного агента, в нынешнем сезоне форвард забил два мяча в десяти встречах. Предыдущий сезон форвард провел в «Сочи». Права на игрока при этом принадлежали «Зениту».

Кокорин известен по выступлениям за «Зенит» и «Динамо». В составе сборной России форвард провел 47 матчей и забил 12 голов.