Бывший защитник сборной России оценил перспективы Кокорина в «Спартаке»

Бывший защитник сборных СССР и России по футболу Дмитрий Галямин оценил перспективы форварда Александра Кокорина в московском «Спартаке». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, уровень нападающего позволяет ему проявить себя в московской команде. При этом футболист добавил, что сделать это можно только при должной мотивации и готовности работать на тренировках на все сто процентов. Неудачное выступление Кокорина в нынешнем сезоне Галямин связал с травмами и личными проблемами игрока.

30 декабря 2020-го ветеран «Спартака» Евгений Ловчев предложил выпороть Кокорина ремнем. По его мнению, это поможет нападающему поумнеть. Ловчев добавил, что Кокорин умеет играть в футбол, но по каким-то причинам не показывает этого.

21 декабря сообщалось, что Кокорин может вернуться в «Сочи» в зимнее трансферное окно. При этом речь шла о возможном арендном соглашении.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.