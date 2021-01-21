Форвард «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

В команде написали, что в ближайшее время нападающий улетит в Италию на медицинское обследование и подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

20 января сообщалось, что «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро. По словам журналиста Нобеля Арустамяна, Кокорин отправится во Флоренцию 22 января.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан», набравший 43 очка.