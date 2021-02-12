Футболист «Ахмата» назвал преимущество Грозного перед Москвой

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о жизни в Чечне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Семенов заявил, что Грозный — комфортный город с развитой инфраструктурой, который отлично подходит для молодых футболистов. «В Чечне есть куда съездить, это горы, например. Но при этом ты приезжаешь и концентрируешься на футболе. Рестораны и клубы, как в Москве, тебя не отвлекают», — назвал он преимущество Грозного перед столицей.

Также 31-летний защитник вспомнил о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Чувствуется сильная аура! Видно, что человек сильный. Позитивные впечатления о нем сложились», — вспомнил он.

Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года. На его счету 189 матчей за клуб. Защитник также играет за сборную России, в составе которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

В декабре прошлого года бывший полузащитник «Ахмата» Артем Воронкин рассказал о щедрости Кадырова. По словам футболиста, после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) игрокам выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Тем, кто отказывался от машин, доставалось по сто тысяч долларов наличными.