Власти Чечни потратят на VIP-болельщиков «Ахмата» почти шесть миллионов рублей

Власти Чечни потратят на VIP-болельщиков футбольного клуба «Ахмат» почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщает «Общая газета».

По информации источника, такую сумму государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс имени А. А. Кадырова» выделило на организацию питания гостей VIP-лож стадиона «Ахмат Арена» во время 17 домашних матчей грозненцев в этом сезоне. Отмечается, что обслуживаться будет 21 ложа на 265 человек. Среди них и личная ложа главы Чечни Рамзана Кадырова на 29 гостей.

В декабре прошлого года бывший полузащитник «Ахмата» Артем Воронкин рассказал о щедрости Кадырова. По словам футболиста, после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) игрокам выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Тем, кто отказывался от машин, доставалось по сто тысяч долларов наличными.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 19 матчах.

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