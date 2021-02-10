Клуб РПЛ занялся поиском готовых играть за 50 тысяч рублей в месяц футболистов

«Тамбов» готов приглашать футболистов, которые согласятся играть за 50 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказал спортивный директор команды Павел Худяков.

По его словам, на просмотре у тамбовчан сейчас находятся несколько игроков из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Контракты подпишут с теми, кто примет финансовые условия.

Худяков также добавил, что «Тамбов» готов брать новичков в аренду у других команд Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом получать зарплату такие игроки должны в клубах, с которыми имеют действующий контракт.

1 февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов. Остальные игроки покинули клуб из-за долгов по зарплате. По той же причине Российский футбольный союз (РФС) запретил команде регистрировать новичков.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает серьезные финансовые проблемы. Представители клуба несколько раз проводили переговоры с руководством региона, но проблема не была решена. После 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ).