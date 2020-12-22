РФС отреагировал на видео с распивавшими водку перед матчем российскими судьями

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на видео с распивавшими водку в ресторане перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Уралом» судьями. Об этом сообщает «Чемпионат».

В РФС заявили, что проведут проверку и узнают, где и когда была сделана запись. В организации захотели выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов.

Запись появилась в Telegram-канале «Мутко против» 21 декабря. На видео арбитры из бригады Сергея Иванова, которой предстояло обслуживать встречу, употребляют водку примерно в 19:50 по местному времени — менее чем за сутки до начала матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

После 19 матчей «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Тамбов» замыкает таблицу, имея в активе 13 очков.

11 декабря российского судью Алексея Матюнина пожизненно отстранили от футбола за участие в договорном матче. Было установлено, что встреча 1/32 Кубка России сезона-2018/2019 между командами «Чайка» и «Армавир» носила договорной характер.

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