Российского судью пожизненно отстранили от футбола за участие в договорном матче

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт относительно участников матча 1/32 Кубка России сезона-2018/2019 между командами «Чайка» и «Армавир». Об этом сообщается на сайте организации.

За участие в договорном матче пожизненно отстранен от любой связанной с футболом деятельностью судья встречи Алексей Матюнин. Также с данным запретом столкнулся и Олег Баян, который в 2018-м занимал пост исполнительного директора «Чайки».

Матч «Чайки» и «Армавира» состоялся в августе 2018-го. КДК установил, что данная встреча носила договорной характер. В действиях Матюнина усмотрели намеренные ошибки. Также был выявлен факт передачи денег от Баяна. Матч аннулирован. «Чайке» присуждено техническое поражение (0:3).

В марте российского футболиста Дмитрия Айдова обвинили в сдаче матчей. Игрок выступал в чемпионате Белоруссии.

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