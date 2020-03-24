Российского футболиста обвинили в сдаче матчей

Российский футболист Дмитрий Айдов обвинен в сдаче матчей чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает «Прессбол».

По информации источника, в июне 2018 года Айдов, выступая за «Гомель», стал участником сговора. За сдачу матча против БАТЭ (0:3) футболист получил 12 тысяч долларов, за разгром от минского «Динамо» (0:6) — десять тысяч долларов. Пока неизвестно, распределялись ли эти деньги внутри команды. В настоящий момент ведется следствие.

Айдов в 2018 году завершил карьеру. Помимо «Гомеля», игрок выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо».

В январе 2020 года президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина вызвали на допрос в следственный департамент МВД России. Его допросили в связи с расследованием уголовного дела о договорном матче между клубами Профессиональной футбольной лиги «Чайка» и «Черноморец», который прошел 13 мая 2019 года.

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