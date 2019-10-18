Сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mirror.

Пальяра наряду с коллегой Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера английского «Барнсли» Томми Райтом находится среди фигурантов дела о коррупции. В ходе одного из судебных заседаний агент сообщил, что перед еврокубковым поединком с «Ювентусом» передал Фергюсону золотые часы Rolex стоимостью около 35 тысяч евро. В качестве благодарности тот обеспечил нужный результат. Кроме того, Пальяра добавил, что тренер часто вступал в сговор с агентами, чтобы заработать на трансферах.

О каком конкретно матче МЮ против «Ювентуса» идет речь, не сообщается. За время работы Фергюсона главным тренером манкунианцев его подопечные восемь раз встречались с туринской командой в матчах Лиги чемпионов. Четыре раза победу праздновали англичане, трижды выигрывали итальянцы. Один поединок завершился вничью.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время шотландец завоевал с клубом 38 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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