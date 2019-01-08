Сэр Алекс Фергюсон пришел к игрокам «Манчестер Юнайтед» с речью

Сэр Алекс Фергюсон произнес речь перед игроками «Манчестер Юнайтед» и сказал им, что верит в победное будущее команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации таблоида, идея пригласить бывшего тренера пришла нынешнему наставнику «Манчестера» Оле-Гуннару Сульшеру. Фергюсон пожелал футболистам наслаждаться игрой и оставлять все на поле. Также он заметил, что клуб сейчас находится в надежных руках, и его ждет большое будущее.

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Бывший тренер пообещал футболистам, что в ближайшие годы они станут творцами большого успеха. Игроки были воодушевлены словами Фергюсона. The Sun пишет, что они хотят выиграть трофей для него и Сульшера.

В декабре сообщалось, что Фергюсон станет консультантом Сульшера, который исполняет обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью. Он намерен помочь норвежскому специалисту вернуть МЮ чемпионский титул.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время шотландец привел клуб к 38 трофеям.

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