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Переживший кровоизлияние в мозг Фергюсон пошел на поправку

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Алекс Фергюсон

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выписан из отделения интенсивной терапии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте манкунианцев.

«Сэр Алекс больше не нуждается в нахождении в отделении интенсивной терапии и продолжит реабилитацию в стационаре. Его семья было ошеломлена уровнем поддержки и количеством добрых пожеланий, но продолжает настаивать на неприкосновенности частной жизни, которая ему будет необходима на следующем этапе восстановления», — гласит сообщение клуба.

Фергюсон вышел из комы 8 мая. Первым делом тренер поинтересовался, как сыграл «Донкастер Роверс» — клуб, который возглавляет его сын Даррен.

5 мая 76-летний Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие, после чего был экстренно госпитализирован. У него диагностировали кровоизлияние в мозг и успешно прооперировали в Королевском госпитале Сэлфорда.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время шотландец привел клуб к 38 трофеям во всех турнирах.

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