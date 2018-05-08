Алекс Фергюсон пришел в себя после операции

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» 76-летний Сэр Алекс Фергюсон пришел себя после операции, пишет Daily Mail.

Шотландца, пережившего кровоизлияние в мозг, видели сидящим на больничной койке и разговаривающим со своими родственниками. Фергюсон все еще находится в отделении интенсивной терапии. Близких известного футбольного специалиста предупредили, что хотя его организм отзывчив к лечению, впереди его ждет долгий период восстановления.

Фергюсона госпитализировали 5 мая после того, как тот пожаловался на плохое самочувствие. Операция в Королевском госпитале Сэлфорда прошла успешно.

Специалист возглавлял манкунианцев в период с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Английской премьер-лиги. Кроме того, на счету Фергюсона два кубка Лиги чемпионов. В сумме под его руководством «Юнайтед» завоевали 38 трофеев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!