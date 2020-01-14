Президента Российской премьер-лиги допросили в МВД

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Сергей Прядкин
Сергей Прядкин

Президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина вызвали на допрос в следственный департамент МВД России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, Прядкина допросили в связи с расследованием уголовного дела о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец», который прошел 13 мая 2019 года в рамках 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги» зоны «Юг» (3:1). В каком статусе Прядкин общался с сотрудниками МВД, не уточняется.

Также указывается, что в ходе расследования были проведены обыски у спортивных функционеров в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.

17 декабря 2019 года Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе. Он заявил, что планируется увеличение туров в российском чемпионате, расширение лиги до 18 команд, внедрение плей-офф, а также оснащение стадионов крышами.

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