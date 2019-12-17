Российскому футболу предрекли реформы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

Прядкин заявил, что планируется увеличение туров в российском чемпионате, расширение лиги до 18 команд, внедрение плей-офф, а также оснащение стадионов крышами. Он отметил, что обсудил с руководством Российского футбольного союза (РФС) возможность внедрения нововведений до чемпионата мира 2022 года. Точные сроки глава РПЛ не обозначил.

На данный момент РПЛ состоит из 30 туров. В чемпионате участвуют 16 команд. После 19 туров лидирует петербургский «Зенит», набравший 45 очков.

В этом сезоне российские клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» вылетели после группового этапа Лиги чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА — после группового этапа Лиги Европы. Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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