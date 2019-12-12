ЦСКА одержал первую победу в Лиге Европы и вылетел из турнира

Московский ЦСКА победил «Эспаньол» в шестом туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Испании на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 0:1. Гол на 84-й минуте записал в свой актив полузащитник Никола Влашич. Эта победа стала для армейцев единственной в Лиге Европы в этом сезоне.

В параллельном матче болгарский «Лудогорец» переиграл венгерский «Ференцварош» (1:0).Таким образом, красно-синие с пятью очками заняли последнее место в группе H и лишились шансов на плей-офф турнира. Первым в группе идет «Эспаньол» (11 очков), вторым — «Лудогорец» (10), третье место у «Ференцвароша» (6).

Ранее 12 декабря «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 и так же завершил выступления в Лиге Европы. Команда с девятью очками заняла третье место в группе С.

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