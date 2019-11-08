ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 0:0. ЦСКА впервые не проиграл в этом розыгрыше Лиги Европы. До этого армейцы уступили в трех матчах подряд.

Перед матчем фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште. В городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. Позднее стало известно, что несколько фанатов армейцев были задержаны.

В третьем туре команды играли в Москве, победу с минимальным счетом одержал «Ференцварош». Венгры с пятью очками занимают третье место в группе H, ЦСКА идет последним (одно очко). Лидирует в квартете «Эспаньол» (десять очков), вторым идет «Лудогорец» (шесть очков).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!