Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает посольство России в Венгрии на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, болельщики столичного клуба устроили драку с местными жителями и полицейскими. Посольство предпринимает усилия для освобождения россиян.

О погромах в столице Венгрии стало известно накануне вечером. В городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В Будапеште в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

Матч начался 7 ноября в 23:00 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы — в Москве сильнее оказался «Ференцварош». Для армейцев это поражение стало третьим в трех матчах в группе H.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!