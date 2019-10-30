Игрок ЦСКА финтом убрал соперника и забил решающий гол в концовке матча

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил решающий гол в матче 1/8 финала Кубка России против «Уфы». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».

На 92-й минуте встречи Бийол получил пас от Николы Влашича, финтом убрал защитника, обыграл еще одного соперника и отправил мяч в угол ворот. Этот гол стал единственным в матче.

Благодаря действиям Бийола ЦСКА одержал первую победу в шести последних матчах. В последний раз армейцы выигрывали в конце сентября.

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