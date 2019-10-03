ЦСКА второй раз подряд проиграл в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве в четверг, 3 октября, и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Первый мяч на 64-й минуте забил нападающий У Лэй. В добавленное ко второму тайму время другой форвард «Эспаньола» Виктор Кампусано удвоил преимущество своей команды.

Это поражение стало для армейцев вторым подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В матче первого тура команда Виктора Гончаренко на выезде уступила болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5.

В параллельном матче группы H «Лудогорец» разгромил венгерский «Ференцварош» — 3:0. После двух туров болгарский клуб лидирует в таблице с шестью очками. На втором месте располагается «Эспаньол», в активе которого четыре очка. Третья строчка за «Ференцварошом» (одно очко). ЦСКА замыкает таблицу с нулем очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Ференцварошом». Матч пройдет в Москве 24 октября.

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