ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Роланд Варга.

Это поражение стало для армейцев третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого москвичи проиграли испанскому «Эспаньолу» и болгарскому «Лудогорцу».

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец» (шесть очков), третье — «Ференцварош» (четыре очка). Встреча между болгарской и испанской командами завершилась со счетом 0:1.

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