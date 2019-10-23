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«Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

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Петербургский «Зенит» проиграл немецкому клубу «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 23 октября в Лейпциге и завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на 25-й минуте забил защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий. Во втором тайме немецкая команда вышла вперед благодаря голам полузащитников Конрада Лаймера (49-я) и Марселя Забитцера (59-я).

Для «Зенита» поражение стало первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого они обыграли «Бенфику» и сыграли вничью с «Лионом».

Таким образом, сине-бело-голубые после трех туров имеют четыре очка и пока занимают второе место в группе G. На первом месте располагается «РБ Лейпциг» (6 очков), на третьем — французский «Лион» (4 очка). Последнее место занимает португальская «Бенфика», которая не набрала очков. Другой матч группы G между «Бенфикой» и «Лионом» начнется в 22:00 по московскому времени.

22 октября московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2.

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