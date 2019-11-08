Нога Акинфеева спасла ЦСКА от поражения

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отбил мяч ногой и спас клуб от поражения в матче против венгерского «Ференцвароша». Видео опубликовано в Twittter-аккаунте «Матч ТВ».

Опасный момент произошел на 62-й минуте встречи. Голкипер упал на газон и отразил удар во время добивания.

Похожий эпизод произошел во время чемпионата мира по футболу-2018. В матче 1/8 финала российская сборная обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. На счету Акинфеева два отбитых удара. Решающий одиннадцатиметровый вратарь отразил ногой.

Встреча с «Ференцварошем» прошла в Будапеште и завершилась со счетом 0:0. ЦСКА впервые не проиграл в этом розыгрыше Лиги Европы. До этого армейцы уступили в трех матчах подряд.

Перед матчем фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште. В городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. Позднее стало известно, что несколько фанатов армейцев были задержаны.

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