В России появился памятник ноге Акинфеева

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Ставропольский фермер установил соломенный памятник ноге вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Видеозапись была опубликована порталом Ruptly.

Памятник представляет собой ногу в цветастой бутсе, возвышающаяся над тюком соломы. На ней лежит футбольный мяч. Арт-объект назвали «Ногой святого Акинфея».

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1 июля сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4:3. На счету Акинфеева два отбитых одиннадцатиметровых удара. Решающий пенальти голкипер отразил ногой.

Следующим соперником россиян станет команда Хорватии. Четвертьфинал чемпионата мира пройдет 7 июля в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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