Российские клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках

Российские футбольные клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для российских команд это худший результат с сезона-2000/2001. Тогда «Спартак» не смог выйти из группы Лиги чемпионов, «Локомотив» вылетел в 1/16 финала Кубка УЕФА, «Динамо» — в 1/32 финала этого турнира, а «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец» — в 1/64.

Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В сезоне-2021/2022 от страны в еврокубках смогут участвовать пять команд вместо шести. Две пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы, две выступят в новом турнире Лиге конференций (третий и второй раунды квалификации).

12 декабря «Краснодар» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 и занял третье место в квартете С. ЦСКА, несмотря на победу над «Эспаньолом» (1:0), занял четвертое место в группе Н. «Локомотив» и «Зенит» вылетели из Лиги чемпионов, заняв последние места в группах D и G соответственно.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская указала на причину деградации российского футбола. По ее мнению, необходимо отменить лимит на легионеров.

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