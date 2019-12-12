Названа причина деградации российского футбола

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что причиной деградации российского футбола является лимит на легионеров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, [футбол] деградирует. Все лимиты на легионеров только вредят», — сказала Смородская. Она добавила, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) должна быть свободная конкуренция.

По мнению Смородской, самые серьезные проблемы среди команд России имеет «Спартак». «Слушайте, еще чуть-чуть и они свалятся в Футбольную национальную лигу», — заметила она. Экс-президент «Локомотива» уточнила, что не верит в нового тренера клуба Доменико Тедеско, который 14 октября сменил на посту Олега Кононова. После 16 туров красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ с 22 очками. Лидирует «Зенит» (45).

О введении нового лимита на легионеров стало известно в июне 2019 года. С сезона-2020/2021 в заявке команды может быть не более восьми игроков с паспортом другой страны, при этом ограничения по числу иностранцев на поле будут сняты.

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. При ней команда завоевала бронзу чемпионата России сезона-2013/2014 и национальный Кубок в сезоне-2014/2015.

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