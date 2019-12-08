«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Открытии Арене» и завершилась со счетом 1:4. В составе ростовчан голами отметились Алексей Ионов, Дмитрий Чистяков и Бактийор Зайнутдинов (дубль). Единственный мяч в составе красно-белых забил Эсекьель Понсе.

Таким образом, перед зимней паузой «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. От зоны вылета команду отделяют четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с 34 очками.

В начале октября «Спартак» расстался с российским тренером Олегом Кононовым из-за неудовлетворительных результатов и назначил немецкого специалиста Доменико Тедеско. До московской команды Тедеско возглавлял «Шальке», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Германии в сезоне-2017/2018.

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