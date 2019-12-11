18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро

18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, сторона обвинения считает, что Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем разрыве контракта. За это Платов требует компенсацию.

Мухин в ноябре впервые попал в заявку «Локомотива» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого он оказывался в запасе команды еще на две игры, однако в РПЛ пока еще не дебютировал. На постоянной основе полузащитник выступает за молодежную команду железнодорожников «Казанка».

До переезда в Москву в 2019-м Мухин играл в Самаре за молодежку «Крыльев Советов». Он является воспитанником академии имени Коноплева.

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