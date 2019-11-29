Российский футболист рассказал о редкой травме и попытках научиться ходить

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, что пропустил весь прошлый сезон из-за редкой травмы — у него стерся коленный хрящ. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

По словам Коломейцева, если футболисты и сталкиваются с подобными проблемами, то, как правило, после завершения карьеры. Полузащитник рассказал, что однажды он почувствовал боль в колене, и уже на обследовании стало понятно, что у него начал стираться хрящ. Курс уколов Коломейцеву не помог, и тогда было принято решение об операции.

«Изначально я не понимал, что это за операция. После нее врачи сказали, что пропущу три-четыре месяца», — рассказал игрок «Локомотива», отметив, что из-за этого он не слишком волновался. В итоге он пропустил целый сезон. Во время восстановительного периода, по словам Коломейцева, ему пришлось заново учиться ходить. «Изначально я думал, что после костылей смогу спокойно ходить. Но пришлось учиться правильно ставить ногу, ходить вперед-назад», — вспомнил футболист.

Коломейцев выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 30-летний игрок девять раз выходил на поле в рамках Премьер-лиги и забил один гол. До этого полузащитник выступал за пермский «Амкар».

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