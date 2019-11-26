«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 26 ноября на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 0:2. На 11-й минуте автоголом отличился полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме немецкая команда увеличила преимущество благодаря голу защитника Свена Бендера (54-я минута).

Таким образом, «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда занимает четвертое место в группе D, набрав три очка. Лидирует туринский «Ювентус» с 10 очками. На втором месте располагается мадридский «Атлетико» — семь очков, на третьем — «Байер» с шестью очками. Другой матч группы D между «Ювентусом» и «Атлетико» начнется в 23:00 по московскому времени.

Другой российский клуб — петербургский «Зенит» — проведет встречу против «Лиона» в рамках группового этапа ЛЧ 27 ноября. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

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