РПЛ нарушила свои же правила

Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) опубликовало расписание девятого тура за неделю до его старта, хотя по регламенту должно было сделать это как минимум за 14 дней. На это обращает внимание Sports.ru.

В субботу, 7 сентября, лига показала расписание только девятого тура, хотя глава РПЛ Сергей Прядкин обещал, что уже к 5 сентября станет известен календарь с девятого по 19-й туры. Тем не менее сроки оглашения переносились, что было связано с согласованием расписания с участниками еврокубков.

Девятый тур Премьер-лиги откроется матчем «Зенит» — «Арсенал». Он пройдет 13 сентября в Санкт-Петербурге. Завершится тур 16 сентября игрой «Ростов» — «Ахмат». В турнирной таблице после восьми сыгранных матчей лидирует «Краснодар» (17 очков), по дополнительным показателям от «быков» отстают «Зенит» и «Ростов».

В еврокубках от России в этом сезоне выступают четыре клуба: «Зенит» и «Локомотив» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» — в Лиге Европы.

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