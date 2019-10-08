Российский футболист рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Российский футболист сирийского происхождения Басель Абдулфаттах в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» рассказал о предложении поучаствовать в договорном матче.

Абдулфаттах вспомнил, что, когда он выступал за петербургское «Динамо» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ему предлагали сдать игру за 500 тысяч рублей. «Надо было, что ли, "сгореть" первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию», — отметил он.

По словам 29-летнего футболиста, некоторые игроки команды согласились на предложение. Он добавил, что на тот момент зарплата в «Динамо» составляла 50 тысяч рублей в месяц.

Абдулфаттах является воспитанником петербургского «Зенита». Он выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 годы, приняв участие в 20 матчах. Также защитник играл за «Крылья Советов», «Енисей» и «Черноморец». В 2016 году он завершил профессиональную карьеру.

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