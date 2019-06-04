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Футболистов команды Роналдо заподозрили в договорном матче

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Футболистов испанского «Вальядолида» заподозрили в намеренном проигрыше «Валенсии» в заключительном туре чемпионата страны. Об этом сообщает El Mundo.

Матч состоялся 18 мая и завершился победой «Валенсии» со счетом 2:0. Результат позволил клубу занять четвертое место и получить право выступать в Лиге чемпионов. Сразу семь игроков «Вальядолида», не имевшего на тот момент турнирной мотивации, подозреваются в сдаче игры. По версии инициаторов расследования, они сделали ставки на проигрыш своей команды.

Команда завершила выступления в чемпионате Испании на 16-й строчке, оказавшись в четырех очках от зоны вылета.

С 2018-го президентом и владельцем «Вальядолида» является бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо. Он известен по выступлениям за ПСВ, «Интер», «Барселону», «Реал» и «Милан». В составе национальной команды он дважды становился чемпионом мира — в 1994-м и 2002-м.

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