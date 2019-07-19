Участника Лиги Европы отстранили за договорные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в групповом этапе Лиги Европы (ЛЕ) сезона-2019/20 за организацию договорных матчей в чемпионате страны. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Ранее Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) дисквалифицировала «Мехелен», после чего УЕФА решил провести собственное расследование. 15 июля клуб получил допуск на турнир.

Однако 17 июля Бельгийским спортивным арбитражным судом было подтверждено дисциплинарное наказание команды от KBVB. УЕФА возобновил расследование, в ходе которого отменил собственное решение и отстранил «Мехелен» от участия в ЛЕ на один сезон.

Оплата договорных матчей проводилась через Кипр, Сербию и Черногорию, пишет ТАСС. Руководителей бельгийского клуба Йохана Тиммерманса, Оливье Сомерса и Тьерри Стиманса отстранили от работы в футболе на десять лет.

В июне президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что договорные матчи являются «раковой опухолью» футбола. По его мнению, в основном такая проблема существует в лигах низкого уровня, где преступники могут работать с игроками, которые не получают много денег. Однако президент УЕФА признал, что договорные матчи случаются и на высшем уровне. При этом в Лиге чемпионов такое невозможно, сказал словенец.

В апреле сообщалось, что украинскому тренеру Александру Севидову грозит пожизненная дисквалификация за участие в договорных матчах. Отмечалось, что отстранение также грозит и президенту «Сум» Ростиславу Козару. Он и 49-летний Севидов подозреваются в подкупе арбитров и игроков для проведения договорных матчей.

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