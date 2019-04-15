Украинского тренера пригрозили изгнать из футбола

Украинскому тренеру Александру Севидову грозит пожизненная дисквалификация за участие в договорных матчах. Об этом сообщил ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов в эфире телеканала «Футбол 1».

Отмечается, что отстранение также грозит и президенту «Сум» Ростиславу Козару. Он и 49-летний Севидов подозреваются в подкупе арбитров и игроков для проведения договорных матчей. «Окончательное решение появится в ближайшее время», — подытожил Денисов.

Севидов возглавлял «Мариуполь» (с 2001 по 2017-й команда носила название «Ильичевец») с 2016 по 2017 год. 14 ноября 2016-го команда Севидова обыграла «Горняк-Спорт» со счетом 3:1 в матче Первой лиги чемпионата Украины. Встреча привлекла внимание Комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины. Глава комитета Франческо Баранка назвал матч договорным.

Севидов перестал тренировать на Украине в 2018-м. С 2019 года специалист работает в Болгарии, где возглавляет «Верею», выступающую в высшей лиге страны.

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