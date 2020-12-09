Обвиненный в расистских высказываниях судья объяснился

Резервный судья матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» Себастьян Чолтеску, из-за расистских высказываний которого игра была прервала, объяснился. Об этом в Twitter сообщает Get French Football News.

«Negru по-румынски означает черный. Я не расист», — подчеркнул арбитр.

Матч между командами ПСЖ и «Истанбул» перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начнут с того же момента. При этом на поединок будет назначена другая судейская бригада.

Игра была остановлена при счете 0:0. Обе команды покинули поле после того, как Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Колтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание.

Первым недовольство выразил нападающий «Истанбула» Демба Ба. Он покинул поле. Его примеру последовали игроки обоих команд.