Жаловавшийся на расизм Неймар назвал японского соперника «сраным китайцем»

Нападающий ПСЖ Неймар оскорбил защитника «Марселя» Хироки Сакаи во время матча третьего тура чемпионата Франции. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, бразилец назвал японского футболиста «сраным китайцем». Отмечается, что в распоряжении «Марселя» есть кадры, на которые попало это оскорбление.

14 сентября Неймар жаловался на расистские высказывания испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Бразилец заявил, что соперник во время матча оскорбил его, из-за чего между ними завязалась драка. Форвард отметил, что судьям необходимо бороться с расизмом и потребовал наказать Гонсалеса. Испанец ответил, что выступает против притеснений на расовой почве и не признался, что оскорбил бразильского нападающего.

ПСЖ проиграл «Марселю» со счетом 0:1. Потасовка с участием бразильца вынудила рефери встречи удалить с поля пятерых футболистов.