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Неймар потребовал наказать подравшегося с ним соперника

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Неймар
Неймар
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар потребовал наказать испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса после их драки в матче чемпионата Франции. Он опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Неймар согласился с наказанием для себя, однако отметил, что ждет санкций в отношении Гонсалеса.

«Этот парень поступил как дурак. Я тоже поступил глупо, позволил втянуть себя в это. При этом я все еще держу голову высоко поднятой», — подчеркнул бразилец и обратился к сопернику. «Мы снова встретимся, и все будет по-моему, по-футбольному. Иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира», — написал Неймар.

Также форвард ответил на расистское оскорбление, которое, по его словам, произнес защитник «Марселя».

«Я черный, сын черного, внук и правнук черного. Я горжусь этим и не считаю, что отличаюсь от других. Я хотел, чтобы те, кто отвечает за порядок в матче, заняли беспристрастную позицию. Для предвзятого отношения нет места», — написал он. Неймар также отметил, что расизм существует, однако его надо остановить.

Ранее сообщалось, что Неймар столкнулся с угрозой наказания в виде дисквалификации за драку. Форварду грозит пропуск от четырех до семи матчей.

Драка началась после того, как Альваро Гонсалес оскорбил Неймара на расовой почве. Бразилец ударил соперника по голове, что и спровоцировало потасовку с участием игроков обеих команд. Испанец заявил, что выступает против притеснений на расовой почве и не признался, что оскорбил бразильского нападающего.

ПСЖ уступил в матче против «Марселя» с минимальным счетом. Потасовка с участием бразильца вынудила рефери встречи удалить с поля пятерых футболистов.

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