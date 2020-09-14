Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал драку, вспыхнувшую в концовке матча чемпионата Франции с «Марселем». Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Единственное сожаление, что не попал этому уроду по лицу», — написал 28-летний форвард.

В концовке встречи между ним и испанским защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом возник конфликт, переросший в драку между футболистами обеих команд. Отмечается, что причиной могло стать оскорбление на расовой почве.

По данным Daily Mail, Альварес назвал Неймара «грязной обезьяной», что и спровоцировало потасовку. Рефери пришлось отправить с поля пять игроков. ПСЖ уступил «Марселю» со счетом 0:1.