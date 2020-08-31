Неймар останется в ПСЖ вопреки плану Месси воссоединиться в «Манчестер Сити»

Бразильский нападающий Неймар останется игроком французского «Пари Сен-Жермен». Об этом он рассказал в интервью клубному порталу Paris team.

По словам бразильца, он намерен войти в историю ПСЖ. «С первого дня я отдавал все силы на благо клуба. Я стараюсь показывать максимум ради партнеров по команде», — подчеркнул Неймар. Он добавил, что его главная цель — это победа в Лиге чемпионов вместе с французским клубом. «Личные награды не волнуют меня, только коллективные», — пояснил форвард.

Игрок сделал это заявление вопреки плану нападающего Лионеля Месси воссоединиться в английском «Манчестер Сити», куда аргентинец намерен перейти из каталонской «Барселоны». О том, что Месси позвал Неймара в «Сити», стало известно 27 августа. Уточнялось, что он уже связался с бывшим одноклубником.

25 августа Месси уведомил руководство сине-гранатовых в том, что собирается покинуть клуб. Решение футболист мотивировал недовольством ситуацией внутри команды. Приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. Впервые с 2014 года каталонцы остались без трофеев: они также упустили лидерство в чемпионате Испании и не сумели пробиться в полуфинал Кубка Короля.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. С 2013 по 2017 год он играл в атаке каталонцев вместе с Неймаром. ПСЖ приобрел бразильца за рекордные 222 миллиона евро.