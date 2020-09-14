Неймар столкнулся с угрозой наказания из-за драки в матче ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар столкнулся с угрозой наказания в виде дисквалификации за драку в концовке матча чемпионата Франции против «Марселя». Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что форварду грозит пропуск от четырех до семи матчей. Драка с участием 28-летнего бразильца вспыхнула в конце матча. Рефери пришлось удалить трех игроков ПСЖ и двух футболистов «Марселя». Матч завершился поражением парижан со счетом 0:1.

Драка началась после того, как Альваро Гонсалес оскорбил Неймара на расовой почве. Бразилец ударил соперника по голове, что и спровоцировало потасовку с участием игроков обеих команд.

Сам Неймар уже высказался по поводу инцидента. Бразильский форвард назвал Гонсалеса расистом. Испанец же в свою очередь заявил, что выступает против притеснений на расовой почве и не признался, что оскорбил бразильского нападающего.