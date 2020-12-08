Команды ушли с поля в матче Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи

Команды ПСЖ и «Истанбул» ушли с поля в матче последнего тура Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений четвертого судьи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». По информации L`Equipe, после этого к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство. Он покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов.

Футболистов пытался уговорить вернуться на поле делегат матча, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже должен быть возобновлен в 00:00 по московскому времени.

«Истамбул» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков, замыкая турнирную таблицу в квартете H. На момент написания заметки ПСЖ располагается на втором месте, набрав 10 очков, тем самым обеспечивая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.