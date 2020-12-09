Прерванный из-за расистских оскорблений матч Лиги чемпионов перенесли

Матч последнего тура Лиги чемпионов между командами ПСЖ и «Истанбул», прерванный из-за расистских оскорблений судьи, перенесен на 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА).

Игра начнется в 20:55 по московскому времени с 14-й минуты. На матч будет назначена другая судейская бригада. «Тщательное расследование произошедшего инцидента будет начато незамедлительно», — пообещали в УЕФА.

Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Колтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание.

После этого к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство. «Вы никогда не говорите: "Этот белый парень", а говорите: "Этот парень". Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать "Этот черный парень"?» — возмутился он. Форвард покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов.