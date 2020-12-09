Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на расистский скандал в матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбулом». Соответствующий пост доступен в Twitter-аккаунте организации.

В УЕФА заявили, что проведут тщательное расследование произошедшего. «Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», — говорится в сообщении.

Ранее 9 декабря резервный судья Себастьян Чолтеску, из-за расистских высказываний которого была прервана игра, объяснился. «Negru по-румынски означает "черный". Я не расист», — подчеркнул арбитр.

Матч между ПСЖ и «Истанбулом» должен был состояться 8 декабря, но был перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начнут с того же момента. При этом на встречу будет назначена другая судейская бригада.

Игра была остановлена при счете 0:0. Обе команды покинули поле после того, как Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Чолтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание.