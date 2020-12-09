Оправдания обвиненного в расистских высказываниях арбитра сочли неубедительными

Оправдания Себастьяна Чолтеску, арбитра матча шестого тура Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и турецким «Истанбулом», сочли неубедительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

По мнению FARE, в словах Чолтеску, обвиненного в расистских высказываниях, не может быть двусмысленности. «Наши коллеги из румынского государственного органа по борьбе с дискриминацией подтвердили, что в румынском языке называть человека, используя его расу в качестве идентификатора, есть расистское проявление», — говорится в сообщении.

Ранее 9 декабря Чолтеску объяснил свою фразу в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает «черный», а вовсе не «негр». Арбитр подчеркнул, что он не расист.

На скандал в матче уже отреагировал УЕФА. В организации заявили, что проведут тщательное расследование произошедшего.

Матч между ПСЖ и «Истанбулом» должен был состояться 8 декабря, но был перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начнут с того же момента. При этом на встречу будет назначена другая судейская бригада.