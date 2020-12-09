Красную карточку пострадавшему от расистских оскорблений в матче ЛЧ отменили

Красная карточка помощника главного тренера турецкого «Истанбула» Пьера Вебо, пострадавшего от расистских оскорблений во время матча шестого тура Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), отменена. Об этом сообщает ТАСС.

Вебо сможет присутствовать на доигровке матча, которая назначена на 9 декабря, несмотря на то, что накануне его удалили с поля.

Ранее сообщалось, что оправдания Себастьяна Чолтеску, арбитра матча между ПСЖ и турецким «Истанбулом», который назвал Вебо «негром», сочли неубедительными. По оценке организации «Футбол против расизма в Европе», в словах Чолтеску не может быть двусмысленности.

Чолтеску, в свою очередь, объяснил свою фразу в адрес Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает «черный», а вовсе не «негр». Арбитр подчеркнул, что он не расист.

Матч между ПСЖ и «Истанбулом» должен был состояться 8 декабря, но был перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начнут с того же момента. При этом на встречу будет назначена другая судейская бригада.