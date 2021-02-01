В клубе РПЛ из-за долгов осталось девять футболистов

В составе «Тамбова» осталось девять футболистов. Об этом «Чемпионат.com» рассказал главный тренер команды Сергей Первушин.

Остальные игроки покинули клуб из-за долгов по зарплате. Первушин отметил, что сейчас главный вопрос не в том, сколько человек осталось в команде, а в том, будет ли сниматься «Тамбов» с чемпионата.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за долгов перед игроками. Запрет может быть снят только после выполнения клубом финансовых обязательств.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает серьезные финансовые проблемы. В декабре сообщалось, что долги по зарплате перед футболистами, тренерами и сотрудниками превышают 140 миллионов рублей. Представители клуба несколько раз проводили переговоры с руководством региона, но проблема не была решена. После 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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