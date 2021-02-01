Немецкого тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов обвинил немецкого тренера «Спартака» Доменико Тедеско в неуважении к России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иванов посчитал, что Тедеско ведет себя чересчур эмоционально. Он вспомнил об эпизоде после дерби между «Спартаком» и ЦСКА, когда немец накинулся на тренера армейцев Виктора Гончаренко. «Он некрасиво ведет себя в чужой стране. Бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко», — добавил глава «Урала». По мнению специалиста, в работе Тедеско нет ничего исключительного, и его мог бы заменить россиянин.

Тедеско объявил об уходе из «Спартака» в декабре прошлого года, заявив о желании доработать до конца контракта, который истекает в мае 2021-го. Немец возглавил красно-белых в октябре 2019 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате. Сейчас команда находится на третьей позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

4 марта 2020 года «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время. После финального свистка Тедеско направился к Гончаренко, чтобы пожать ему руку и обнять его. Белорусский специалист продемонстрировал нежелание контактировать с тренером соперника и оттолкнул его.

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